Skifahrer (16) rutscht in Kindergruppe: Mädel (7) aus München schwer verletzt

Zu mehreren schweren Pistenunfällen kam es am Mittwoch in Tirol. Zu deren Opfern gehören auch drei Deutsche. Bei einem Vorfall wurde ein siebenjähriges Mädchen aus München schwer verletzt. Ein Teenager war auf der Piste in einen Skikurs gerutscht.









Der 16-jähriger Österreicher fuhr mit seinen Skiern auf der blau markierten Windau-Abfahrt im Skigebiet von Westendorf talwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der junge Mann in die Gruppe eines Skikurses und kollidierte dort mit der Siebenjährigen aus München. Sowohl der Jugendliche als auch das Mädchen kamen durch die Kollision zu Sturz und rutschten die Piste etwa 70 Meter hinab. Während sich der 16-Jährige dabei lediglich leichte Verletzungen zuzog, erlitt das Mädchen schwere Unterschenkelverletzungen. Sie musste nach notärztlicher Erstversorgung auf der Piste vom Notarzthubschrauber „Heli3“ in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht werden.



Aus dem Landkreis Erding stammt das Opfer eines Pistenunfalls im Skigebiet Penken. Gegen 10.20 Uhr fuhr die 56-jährige Frau auf einer schwarz markierten Piste talwärts. Dabei stürzte sie im oberen Teil der Piste und rutsche über den Pistenrand hinaus. Danach stürzte die 56-Jährige, sich mehrmals überschlagend, im freien Gelände talwärts und blieb nach rund 100 Metern mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen.





14-Jährige stürzt und überschlägt sich

Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die verletzte Skifahrerin vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen und anschließend ins Krankenhaus Schwaz geflogen.



Eine 14-Jährige aus Mettmann (Nordrhein-Westfalen ) verunglückte im Skigebiet Skijuwel Auffach. Dort fuhr sie mit ihrer Familie auf der rot markierten Piste Nr. 8 talwärts. Als sie an der unteren Begrenzung der Piste ankam, konnte sie nicht mehr bremsen und fuhr über den markierten Pistenrand hinaus. Sie stürzte und überschlug sich, bevor sie nach etwa 20 Metern in etwas flacherem Gelände liegen blieb. Dabei zog sie sich schwere Schulterverletzungen zu. Auch sie musste per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden.

