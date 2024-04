Simone Ballack über Trauer um ihren Sohn

Gala "Best Brands" - Simone Mecky-Ballack nimmt an der Gala "Best Brands" teil. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Simone Ballack versucht, die Trauer um ihren gestorbenen Sohn Emilio mit immer neuen Aufgaben zu bewältigen. „Ich versuche jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand“, sagte die Ex-Frau des früheren Fußball-Nationalspielers Michael Ballack der „Gala“. Ihr Sohn Emilio war vor knapp drei Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen - im Alter von nur 18 Jahren.

„Es muss immer weitergehen. Sich ständig neue Aufgaben zu setzen ist, glaube ich, die beste Medizin gegen Trauer. Und auch, sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat“, sagte die 48-Jährige, die bald in München auf der Musical-Bühne stehen wird. Sie spielt dort in dem Ralph-Siegel-Musical „Ein bisschen Frieden“ mit. Am 8. Mai gibt es eine Preview, große Premiere ist am 9. Mai. „Ich bin sehr dankbar für die Chance, auf der Bühne stehen zu dürfen, und das ohne jegliche Bühnenerfahrung“, sagte Ballack.

