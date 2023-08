Simone Ballack präsentiert neuen Freund - Simone Ballack. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Mit einem Kuss vor der Kamera hat Simone Ballack ihren neuen Freund vorgestellt. «Wir ticken halt sehr ähnlich. Wir haben den gleichen Humor, wir lachen uns echt oft kaputt über verschiedene Sachen», sagte die 47-Jährige in einem RTL-Interview, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. «Eigentlich sagt man ja immer, Gegensätze ziehen sich an, ich seh das nicht so», sagt ihr neuer Freund Heiko Grote in dem Beitrag. Den Angaben zufolge ist er 55 Jahre alt und besitzt mehrere Hotels in Deutschland.

Zuvor hatte es Gerüchte über die Beziehung der beiden gegeben. Auf Instagram postete Ballack am Donnerstag ein Foto von sich und Grote, auf dem sie Händchen halten.

Simone Ballack ist die frühere Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Michael Ballack. Michael und Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi. Ihr dritter Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Verkehrsunfall.

