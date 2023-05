Sie wollte nicht in die Schule: 14-Jährige schlägt Mutter - Polizei rückt an

Eine 14-Jährige aus Schwandorfer wollte nicht in die Schule - und geriet mit ihrer Mutter in Streit. Foto: Symbolfoto dpa

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 14 Jahre alten Mädchen und ihrer Mutter ist am Freitagmorgen in Schwandorf eskaliert. Der Auslöser: Die 14-Jährige wollte nicht in die Schule. Am Ende rückte die Polizei an.









Wie die Polizei am Montag berichtet, wollte die Mutter ihre Tochter am Freitagmorgen um kurz vor 8 Uhr überzeugen, in die Schule zu gehen – ohne Erfolg. Der Streit eskalierte; die Tochter schlug dabei ihrer Mutter laut Polizei mit der flachen Hand ins Gesicht.



Letztendlich mussten die Beamten schlichten – und brachten die 14-Jährige mit dem Streifenwagen in die Schule. Das Mädchen wird zudem wegen Körperverletzung angezeigt.

