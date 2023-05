Senior (86) rammt drei geparkte Autos und flieht auf drei Reifen bis zur Eisernen Brücke

Drei geparkte Autos hat ein Senior (86) am Samstagvormittag in Regensburg gerammt. Anschließend wollte er weiterfahren - es scheiterte am eigenen Unfallschaden, sowie an einer aufmerksamen Autofahrerin.









Wie die Polizeiinspektion Regensburg Süd mitteilt, war der ältere Mann aus Regensburg mit seinem Auto in der Wöhrdstraße unterwegs. Dabei fuhr er zu weit rechts und touchierte mehrere geparkte Autos. Eine Autofahrerin berichtete auf Facebook in der Gruppe „Du bist ein echter Regensburger, wenn...“ über den Vorfall.



Sie sei mit ihrer Tochter dort unterwegs gewesen und habe plötzlich einen lauten Schlag gehört. Dann sah sie, dass der Autofahrer drei geparkte Autos gerammt habe. Obwohl es ihm dabei „den Reifen zerrissen“ habe, sei er einfach auf drei Rädern weitergefahren.



Tochter fotografierte Fahrzeug, Frau warnte andere Verkehrsteilnehmer per Lichthupe





Wie die Facebook-Nutzerin weiter schreibt, habe ihre Tochter das Fahrzeug des Unfallflüchtigen fotografiert, sie selbst sei hinterhergefahren und habe andere Verkehrsteilnehmer per Lichthupe gewarnt, dass da jemand nicht ganz verkehrssicher unterwegs ist.



Auf der Brücke sei dann der beschädigte Reifen abgegangen. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, schreibt die Frau. Nach eigenen Angaben fuhr sie neben den Mann, teilte ihm mit, dass er gerade mehrere Fahrzeuge gerammt habe und verständigte die Polizei.





Schadensumme wohl deutlich im fünfstelligen Bereich





Nach Angaben der Polizei wurde bei den drei geparkten Fahrzeugen jeweils die komplette linke Seite beschädigt, das Unfallfahrzeug im Frontbereich sowie am Reifen. Den Schaden schätzen die Beamten nach ersten Erkenntnissen deutlich im fünfstelligen Bereich.



Beim Unfallfahrer ergab ein Atemalkoholtest eine geringe Alkoholisierung, daher veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Die Ergebnisse lagen am Samstagnachmittag aber noch nicht vor.