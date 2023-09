„Seepferdchen“: Vorschulkinder und Erstklässer bekommen Gutschein für Schwimmkurs

Alle Erstklässler und Kinder im Jahr vor der Einschulung erhalten einen Gutschein im Wert von 50 Euro für einen Kurs zum Erwerb des „Seepferdchens“. −Foto: Jens Kalaene, dpa

Unter dem Motto „Mach mit – Tauch auf“ will Bayern dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen möglichst früh das Schwimmen erlernen. Helfen soll dabei ein Gutschein im Wert von 50 Euro.









Alle Erstklässler und Kinder im Jahr vor der Einschulung erhalten zu Beginn des neuen Schuljahrs einen Gutschein im Wert von 50 Euro für einen Kurs zum Erwerb des „Seepferdchens“. Das kündigte Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München an. Leider sei nämlich der Anteil an Kindern, die nicht sicher schwimmen könnten, erschreckend hoch.





Schwimmen rettet Leben





„Für uns war daher klar, das Gutscheinprogramm der Staatsregierung fortzuführen, um diesem besorgniserregenden Trend entgegenzusteuern“, erklärte der Minister. Das sei nicht nur wichtig für ein gesundes Aufwachsen, sondern auch für die Sicherheit der Kinder. Denn schwimmen zu können mache nicht nur Spaß, es rette auch in Notsituationen Leben.





Zugang zu Schwimmkursen ermöglichen





Die Gutscheine können laut Mitteilung bei allen bayerischen Schwimmvereinen, der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft, der Wasserwacht und bei privaten und kommunalen Schwimmkursanbietern eingelöst werden, soweit diese einverstanden sind. „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Kursanbieter an der Aktion beteiligen und dass viele Eltern dann auch diesen finanziellen Anreiz nutzen und ihr Kind für einen Schwimmkurs anmelden“, so Herrmann. Mit dem staatlichen Zuschuss solle insbesondere finanziell benachteiligten Kindern der Zugang zu Schwimmkursen ermöglicht werden.

