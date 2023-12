Tödlicher Unfall kurz vor Rosenhof – A3 Richtung Nürnberg gesperrt

Auf der A3 ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Laut Verkehrspolizei (VPI) Regensburg wurde eine Person tödlich verletzt. Die Rettungsarbeiten laufen.









Gegen 13.30 Uhr kam es laut den Angaben der Polizei zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling zum Zusammenstoß mehrerer Lastwagen gekommen. Offenbar hatte sich der Verkehr zur Unfallzeit gestaut – das übersah ein Lkw-Fahrer und rammt auf Höhe Rosenhof das Stauende. Er kam bei dem Aufprall ums Leben.





Lkw schob am Stauende drei Lastwagen ineinander





Nach ersten Informationen schob der mutmaßliche Unfallverursacher drei weitere Lastwagen ineinander. Deren Lenker wurden jedoch nur leicht verletzt. Die Autobahn ist an dieser Stelle in Richtung Nürnberg vollständig gesperrt. „Die A3 in Fahrtrichtung Passau ist wieder befahrbar“, sagte eine Sprecherin der zuständigen VPI in Regensburg.



Feuerwehr und Rettungsdienst wurden nur Minuten nach dem fatalen Unfall mit einem Großaufgebot zur A3 alarmiert. Bereits unmittelbar nach der Ankunft erster Kräfte am Einsatzort wurde die Meldestufe von der Integrierten Leitstelle (ILS) erhöht.



Sofort wurden weitere Retter zur Unfallstelle nachalarmiert. Es war von „mehreren eingeklemmten Personen“ die Rede, was sich letztlich vor Ort aber nicht bestätigte. „Die Rettungsmaßnahmen werden noch eine Weile andauern“, so die Polizei.





Vollsperre: Verkehr auf A3 wird in Rosenhof ausgeleitet





Die A3 wurde an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Nürnberg vollständig gesperrt. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Rosenhof ausgeleitet. Dennoch bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Eine Umleitung der A3 ab Wörth an der Donau sei leider nicht beschildert.





Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.