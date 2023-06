Schwerer Unfall bei Kirchdorf am Inn: Rollerfahrer (82) von Lastwagen erfasst

Der Rollerfahrer wurde vom Lastwagen erfasst und schwerst verletzt, er musste an der Unfallstelle vom Notarzt-Team reanimiert werden, wurde dann ins Krankenhaus gebracht. −Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerstverletzten Rollerfahrer (82) aus Julbach kam es Montavormittag um 11.15 Uhr auf der PAN 26 zwischen Kirchdorf und Julbach (Landkreis Rottal-Inn).









Wie die Polizei auf PNP-Anfrage mitteilt, wollte der Rollfahrer von der Bierstraße in Kirchdorf her kommend die PAN 26 überqueren, um nach links in Richtung Julbach abzubiegen. Dabei dürfte er den Lkw einer Spedition aus Passau übersehen haben, der in Richtung Kirchdorf unterwegs war.





Von Lastwagen erfasst





Der Rollerfahrer wurde vom Lastwagen erfasst und schwerst verletzt, er musste an der Unfallstelle vom Notarzt-Team reanimiert werden, wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungs-Hubschrauber, der angefordert worden war, kam nicht zum Einsatz. Die Feuerwehren Julbach und Kirchdorf waren vor Ort, um die Unfallstelle großräumig abzusichern. Die PAN 26 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.

