Schuss löst sich aus Sportgewehr und trifft Mann

Ein 59-Jähriger ist von einem unabsichtlich gelösten Schuss aus einem Gewehr in der österreichischen Gemeinde Reutte am Oberschenkel verletzt worden. Der Mann habe mit dem Besitzer der Waffe - einem 51-Jährigen - an dem Sportschützengewehr hantiert, teilte die Tiroler Polizei am Mittwoch mit. Als er einen Inbusschlüssel holen wollte, habe sich der Schuss gelöst und den Oberschenkel des Mannes durchschlagen. Er wurde am Dienstag in das Bezirkskrankenhaus gebracht. Es war zunächst unklar, wie schwer er verletzt worden war.

Den Aussagen des 59-Jährigen zufolge hatte zu dem Schusszeitpunkt niemand das Gewehr in der Hand gehabt. Der Besitzer sagte zudem, dass sich bei der Kleinkaliber-Waffe schon bei einer leichten Bewegung ein Schuss lösen kann.

