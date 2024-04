Schlägerei zwischen zwei Familien in München: Fünf Verletzte

Nach einer Schlägerei mit über zehn Beteiligten im Hinterhof einer Wohnanlage in München sind fünf Verletzte in Krankenhäuser gekommen. Eine 51 Jahre alte Frau soll dabei zwei weiteren Frauen im Alter von 25 und 56 Jahren mit einer Metallstange auf den Hinterkopf geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der genaue Tathergang war Gegenstand der Ermittlungen.

Am Sonntagabend war demnach zunächst ein Streit zwischen zwei 14 und 17 Jahre alten Mädchen ausgebrochen. Der Grund war zunächst unklar, jedoch sollen beide laut einer Polizeisprecherin mit ihren Hunden unterwegs gewesen sein. Im weiteren Verlauf kamen die Familienangehörigen der Mädchen den Angaben zufolge hinzu und verpassten einander Faustschläge. Ein 29-Jähriger, ein 56-Jähriger sowie eine 24-Jährige erlitten ebenfalls Verletzungen.

