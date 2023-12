Schlägerei vorm Drittligaspiel: Sandhausen-Fans prügeln auf Ingolstädter ein

Die schmutzige Seite des Fußballs: Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei zwischen Fußball-„Fans“ auf dem Christkindlmarkt in Ingolstadt am Samstag wegen gefährlicher Körperverletzung. − Symbolbild: David Inderlied/dpa

Unschöne Szene vor dem Drittligaspiel am Samstag in Ingolstadt. Wie die Polizei berichtet, sind Anhänger des FC Ingolstadt und des SV Sandhausen auf dem Christkindlmarkt am Theaterplatz aufeinander losgegangen. Ein 23-Jähriger erlitt eine Gehirnerschütterung.









Gegen 11 Uhr trafen auf dem Theaterplatz eine unbekannte Anzahl „Fans“ beider Vereine aufeinander. Dabei gingen mehrere Personen einen 23-jährigen Ingolstädter an. Die Verdächtigen schlugen auch noch auf ihn ein, als er bereits am Boden lag. Dass es Sandhausen-Anhänger waren, die für die Verletzungen verantwortlich sind, stufte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage als „sehr sicher“ ein.



Direkt danach flüchteten alle Beteiligten, heißt es weiter von der Polizei. Nur der 23-Jährige blieb verletzt zurück und wurde von einer Passantin erstversorgt. Er kam mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.



Einige Sandhausen-Anhänger, die den ersten Ermittlungen zufolge an dem Vorfall beteiligten waren, traf die Polizei kurz darauf in einer nahegelegenen Tiefgarage an. Für sie war der Tag in Ingolstadt damit zu Ende. Die Sandhausen-Ultras wurden zu dem Dutzend Autos, mit dem sie angereist waren, geleitet und von der Polizei bis zur Stadtgrenze eskortiert.



Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Freilich auch gegen die Beteiligten aus den Reihen der FCI-Anhänger. Zeugen habe es auf dem Christkindlmarkt genug gegeben, sagte Katja Press, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.



