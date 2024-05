Saison-Aus für Nürnberger Hayashi: Prellung bei Gyamerah

Für Stürmer Daichi Hayashi vom fränkischen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Außenverteidiger Jan Gyamerah hat eine Schulterprellung.

Der 1. FC Nürnberg muss im Endspurt der Saison auf Stürmer Daichi Hayashi verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, hat sich der 26-jährige Japaner im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (0:1) vor einer Woche am Knie verletzt und muss in seiner Heimat operiert werden. Hayashi, im Sommer von VV St. Truiden aus Belgien nur ausgeliehen, muss ein freier Gelenkkörper entfernt werden.

Vor dem Heimspiel der Franken gegen die SV Elversberg am Samstag (13.00 Uhr) konnte Außenverteidiger Jan Gyamerah trotz einer Schulterprellung am Montag immerhin individuell trainieren. Beim 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitag musste der 28-Jährige zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Verteidiger Florian Hübner und Stürmer Sebastian Andersson waren nicht auf dem Rasen. Der schwedische Angreifer hat Kniebeschwerden, Hübner war gegen Düsseldorf bei einer Rettungsaktion mit dem Kopf an den rechten Pfosten geprallt und musste noch in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Der Abwehrspieler soll „langsam aufgebaut“ werden. Die Verteidiger Jannes Horn und James Lawrence waren dagegen im Mannschaftstraining dabei.

