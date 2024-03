Rollerfahrer stirbt nach Zusammenprall mit geparktem LKW

Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist gestorben, nachdem er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Lastwagen geprallt ist. Sein 19 Jahre alter Mitfahrer wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die beiden waren in der Nacht auf Donnerstag in der Gemeinde Garching an der Alz (Landkreis Altötting) unterwegs. Warum es zu dem Zusammenstoß mit dem abgestellten Lastwagen kam, ist noch unklar. Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige samt Roller unter dem Laster eingeklemmt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er noch in der Nacht starb. Der schwerverletzte 19-Jährige befindet sich noch im Klinikum.

© dpa-infocom, dpa:240328-99-492720/2