Reiter bricht mit Pferd in Baugrube ein

Ein 75 Jahre alter Reiter ist im mittelfränkischen Ansbach mit seinem Pferd in eine Baustellengrube gestürzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachen mehrere der etwa fünf Zentimeter dicken Holzbretter, mit denen das Loch abgedeckt war, als die beiden am Freitagabend darüber ritten. Die Feuerwehr rettete das Pferd mit einem Kran aus dem rund 1,2 Meter tiefen Loch. Es wurde laut Polizei leicht verletzt, der Reiter blieb nach eigenen Angaben unverletzt, hieß es.

