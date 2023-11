Kurioses Bild am Gefängnis: Eine Puppe hängt an einem Seil von der Mauer. Foto: Hell

Ein schlechter Scherz der Insassen? Weit gefehlt! Am Donnerstagvormittag baumelte eine Puppe in Häftlingskleidung an einem Seil vom Regensburger Gefängnis.









Die Haftanstalt überprüfe damit die Sicherheitsanlagen, sagte JVA-Leiter Marcus Hegele zur MZ. Solche Überprüfungen fänden regelmäßig statt. Weitergehend wollte sich Hegele aus Sicherheitsgründen nicht äußern. Bedienstete des Gefängnisses ließen die Puppe der Reihe nach aus mehreren Fenstern der JVA baumeln.