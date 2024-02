Prunksitzung: Aiwanger will Zeichen für Handwerk setzen

Hubert Aiwanger - Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und stellvertretender Ministerpräsident und Begleitung kommen zur Livesendung des Bayerischen Rundfunks "Fastnacht in Franken" in den Mainfrankensälen. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im vergangenen Jahr als Zimmerer, nun als Maurer - der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will nach eigenen Worten im Fasching ein Zeichen für das Handwerk setzen. „Deutschland muss wieder ein paar Steine aufeinander setzen“, sagte er am Freitagabend vor der Prunksitzung „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim. Und fügte hinzu: „Es lebe das ehrbare Handwerk.“ Zahlreiche Mitglieder der bayerischen Staatsregierung waren nach Unterfranken gekommen - um ihre Kostüme zu präsentieren, aber auch, um den Spott der Büttenredner und Kabarettisten zu ertragen.

