Tatort Sindersdorf? Prozess um Mord an schwangerer Alexandra R. aus Nürnberg beginnt

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die 39-jährige Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang, die im Dezember 2022 entführt worden war, in einer Lagerhalle in dem Hilpoltsteiner Ortsteil Sindersdorf (Landkreis Roth) ums Leben kam. Nun sind ihr ehemaliger Lebensgefährte Dejan B. (50) aus Pyrbaum (Landkreis Neumarkt) und ein früherer Geschäftspartner Ugur T. (48) aus Kalchreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth angeklagt, die Tat am 9. Dezember 2022 begangen zu haben. Auch wenn von Alexandra R.s Leiche noch immer jede Spur fehlt, ist die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth überzeugt, dass die Frau nicht mehr lebt.