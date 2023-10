Prien kritisiert Farbanschlag auf Technische Hochschule

Sitzung des Landtags in Kiel - Karin Prien (CDU), Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, spricht während einer Debatte. - Foto: Frank Molter/dpa

Am Montag leuchtet die Fassade der Mensa der Technischen Hochschule in Lübeck orange. Die Polizei nimmt zwei Männer als mutmaßliche Täter fest. Kritik kommt von Wissenschaftsministerin Prien. «Die Aktion ist an Absurdität nicht zu überbieten», sagt sie.

Zwei mutmaßliche Klimaaktivisten stehen im Verdacht, die Fassade der Technischen Hochschule Lübeck großflächig mit Farbe besprüht zu haben. Die beiden aus Bayern stammenden Männer im Alter von 20 und 29 Jahren seien vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Montag mit. Bei ihnen seien zwei Feuerlöscher gefunden worden, die vermutlich zum Auftragen der Farbe verwendet worden seien. Ein Mitarbeiter der Hochschule hatte die Farbschmierereien am Morgen entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Tatverdächtigen seien erkennungsdienstlich behandelt und anschließend auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zu ihren Motiven äußerten sie sich nach Angaben der Ermittler zunächst nicht. Die Polizei halte jedoch ein politisches Motiv für wahrscheinlich, sagte eine Sprecherin.

Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) kritisierte die Aktivisten scharf. «Dass die Letzte Generation eine Hochschule mit Farbe beschmiert, ist an Absurdität kaum noch zu toppen», sagte sie. Den Klimawandel sei nur durch Wissenschaft und Forschung zu beeinflussen und gerade die Technische Hochschule Lübeck bilde die Klimaschutzexperten von morgen aus. «Diese Aktion war kein Beitrag zum Klimaschutz, es war stumpfer und sinnloser Vandalismus», sagte Prien.

