Am Montag startet an der Universität Passau das neue Sommersemester für rund 11.000 Studierende. Im PNP-Interview kündigt Präsident Prof. Dr. Ulrich Bartosch verstärkte Anstrengungen an, ausländische Studierende für den Studienort zu gewinnen. Außerdem spricht er über die Weiterentwicklung und Reform der Studiengänge. Er betont zudem: „Es gibt keinen Platz an dieser Universität für Diskriminierung und Antisemitismus, für Hass und primitive Auseinandersetzungen.“