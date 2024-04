Polizeieinsatz im Münchner Gericht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Strafjustizzentrum in München hat es dort am Dienstag einen Polizeieinsatz gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Über die Hintergründe konnte sie zunächst nichts sagen: „Der Einsatz läuft noch.“ Mehrere Polizeiwagen parkten vor dem Gericht. Im Gebäude, in dem die Strafprozesse des Münchner Amtsgerichts, der Landgerichte München I und II sowie des Oberlandesgerichts stattfinden, war ein Flur gesperrt.

