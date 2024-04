Polizei: Mann von Partner der Noch-Ehefrau schwer verletzt

Der neue Lebenspartner einer Frau soll ihren 37 Jahre alten Noch-Ehemann bei einem Streit im Landkreis Ostallgäu mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Der ebenfalls 37 Jahre alte Verdächtige kam daraufhin in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Ehemann war demnach wegen der bevorstehenden Trennung mit einem Verwandten bei dem 37-Jährigen in Lechbruck am See aufgetaucht. Auf dessen Terrasse hätten die beiden am Freitagabend gestritten. Dabei soll es zu der Attacke gekommen sein.

Einer der Beteiligten habe daraufhin den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Der verletzte 37-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik und wurde operiert. Der Haftbefehl gegen den Verdächtigen wurde am Samstag von einem Ermittlungsrichter erlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

