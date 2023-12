„Orientierungslos am Autobahnkreuz“: 29-Jähriger auf A3 und A93 mit knapp 1,5 Promille

„Orientierungslos am Autobahnkreuz Regensburg“ betitelt die Verkehrspolizei Regensburg eine Pressemitteilung von Sonntagmorgen: Eine Streifenbesatzung hatte einen 29-Jährigen kontrolliert, der alkoholisiert auf der A3 und der A93 unterwegs war.









Gegen 3 Uhr ist den Beamten in der Nacht auf Sonntag ein VW Golf aufgefallen, der in Richtung Frankfurt in Schlangenlinien unterwegs war. Bevor er kontrolliert werden konnte, fuhr der Golf auf die A93 in Richtung München ab. Anschließend fuhr er auf dem Überleitungsstreifen zunächst in Richtung A3 (Passau). Von dort wechselte er wieder auf die A93 in Richtung Hof.



An der Anschlussstelle Königswiesen konnte der Golf schließlich von der Autobahn gelotst und kontrolliert werden. Der 29-jährige Fahrer gab an, dass er von Rumänien nach Belgien fahren würde, so die Polizei. „Aufgrund der unsicheren Fahrweise und weiterer Hinweise auf eine Alkoholisierung wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der knapp 1,5 Promille ergab“, heißt es in der Pressemeldung.



Die Polizisten haben ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

− vr