Österreicher steckte stundenlang kopfüber in Tierkadaver-Container fest

Zwei Stunden steckte ein Mann kopfüber in einem dieser Tierkadaver-Container im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich fest. − Foto: fotokerschi,at

In Gaspoltshofen im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich ist ein Mann zwei Stunden lang kopfüber in einem Container festgesteckt, in dem Tierkadaver und tierische Abfälle gesammelt werden. Ein Lastwagenfahrer kam dem Mann zu Hilfe.









„Ich steige aus dem Lastwagen aus und sehe plötzlich die Beine aus dem Container herausragen. Ich denke, da hat jemand eine Leiche entsorgt“, beschreibt der 53-jährige Containerfahrer laut dem ORF die Situation an einem Tierkadaver-Container in Oberösterreich. Er habe den Mann zufällig entdeckt.





Unfallopfer steckte zwei Stunden fest





Dieser befand sich demnach in einer verzweifelten Lage – er soll bereits zwei Stunden lang in dem Container vor dem Altstoffsammelzentrum Gaspoltshofen festgesteckt haben. Ohne fremde Hilfe wäre er wohl nicht aus dieser misslichen Lage herausgekommen. Nichtsdestotrotz habe der Mann Glück im Unglück gehabt: Der Tierkadaver-Container war zu dem Zeitpunkt leer, wie der ORF berichtet.



Der Containerfahrer hätte die Familie des Mannes kontaktiert, da der Verunglückte darum gebeten habe, keine Einsatzkräfte zu verständigen. Gemeinsam sei es ihnen gelungen, den Mann zu retten. Der Vorfall ereignete sich übrigens bereits vor zwei Wochen. Der Mann habe lediglich Fleischabfälle entsorgen wollen – dabei sei seine Mütze in den Container gefallen, die er daraufhin rausholen wollte.

− jmü