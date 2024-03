Oberbayer (43) in Tirol von Lawine mitgerissen und verletzt

Ein Mann aus Oberbayern ist bei einem Lawinenabgang während einer Skitour in Tirol verletzt worden.









Der 43-Jährige aus dem Landkreis Miesbach sei mit vier weiteren Skitourengehern auf mehr als 2500 Metern Höhe bei Prägraten am Großvenediger unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Tiroler Landespolizei am Dienstag. Als der Mann am Montag einen steilen Hang queren wollte, habe er eine Schneebrettlawine ausgelöst.



Der 43-Jährige stürzte demnach bis zu 30 Meter über eine steile Rinne ab. Verschüttet worden sei der Mann nicht. Er habe sich aber an beiden Beinen verletzt. Die Schwere der Verletzungen blieb zunächst unklar. Der Mann wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

− dpa