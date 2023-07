Neue Vorwürfe gegen mutmaßliche Täterin im Doppelgängerinnen-Mord von Ingolstadt

Am Fundort der Leiche in der Peisserstraße hatten Freunde und Angehörige Blumen abgelegt. Foto: Schattenhofer

Im Doppelgängerinnen-Mord von Ingolstadt wird die Staatsanwaltschaft Ingolstadt voraussichtlich in wenigen Wochen Anklage erheben. Es gibt inzwischen noch weitere Vorwürfe gegen die Tatverdächtige.









Wie die Behörde am Donnerstagmittag mitteilte, sei nach derzeitigem Kenntnisstand in wenigen Wochen mit einem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen. Und der Mordvorwurf gegen die mutmaßliche Täterin Shahraban K. (24) hat sich inzwischen sogar noch erweitert. Neben dem bislang bereits erhobenen Tatvorwurf des gemeinschaftlich begangenen Mordes lautet ein weiterer Vorwurf zudem auf versuchte Anstiftung zum Mord.



Lesen Sie dazu auch: Tote Doppelgängerin in Ingolstadt: So perfide war der Plan der Tatverdächtigen



Wie mehrmals berichtet, hatte die in Ingolstadt lebende Shahraban K. ihren Tod vortäuschen und untertauchen wollen. Sie und ein mit ihr angeklagter Mann aus dem Kosovo sollen dazu die der Irakerin täuschend ähnlich sehende Algerierin Khadidja O. unter einem Vorwand angelockt, in ihrem Heimatort in Eppingen bei Heilbronn abgeholt und in einem Waldstück mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Sogar die Eltern der mutmaßlichen Täterin hatten die Tote, die im Auto der Irakerin sitzend in der Peisserstraße in Ingolstadt gefunden wurde, zunächst für ihre Tochter gehalten.





Zusätzlicher Verdacht auf Anstiftung zu Mord an Verwandten

Bei der Auswertung der Mobiltelefone hat sich gegen die Beschuldigte, die zusammen mit ihrem mutmaßlichen Komplizen in U-Haft sitzt, noch ein weiterer dringender Tatverdacht ergeben. Am 4. Juli hatte das Amtsgericht Ingolstadt deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen neuen, erweiterten Haftbefehl, gegen sie erlassen. Darin wird dieser vorgeworfen, Mitte Juli 2022 zu einem anderen Tatverdächtigen Kontakt aufgenommen und diesen mehrfach getroffen zu haben. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Beschuldigte diesem weiteren Tatverdächtigen Geld anbot und einen Teil davon als Vorschuss bereits bezahlte, um diesen zur Tötung eines Verwandten zu veranlassen, so die Staatsanwaltschaft.



Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen sicherte der weitere Tatverdächtige – es handelt sich dabei nicht um den Mann aus dem Kosovo – gegenüber der Beschuldigten K. die Ausführung des Planes zwar zu, verfolgte diesen jedoch trotz wiederholter Aufforderung der Beschuldigten nicht weiter. Um welchen Verwandten es sich dabei gehandelt habe, wollte Oberstaatsanwältin Veronika Grieser, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, mit Hinweis auf noch laufende Ermittlungen auf Anfrage nicht sagen.





Bei Mordanklage droht lebenslange Haft

Lautet die Anklage auf Mord, droht der Irakerin eine lebenslange Freiheitsstrafe.