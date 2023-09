Nebel, Sonne und spätsommerliche Wärme in Bayern

Wetter aktuell in Bayern - Hinter blühenden Gräsern auf einer Wiese geht die Sonne auf. Der Waldrand dahinter liegt in dichtem Nebel. - Foto: Pia Bayer/dpa

Sonne und warmes Wetter statt Regen und kühlen Temperaturen - der Herbst ist in Bayern noch nicht zu spüren. Der Dienstagvormittag beginnt gebietsweise nebelig, insbesondere an der Donau und im Alpenvorland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, zeigt sich im Tagesverlauf die Sonne bei warmen 20 und 25 Grad Celsius. Vom Osten her weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Mittwoch und am Vormittag ist im Freistaat mit Nebel zu rechnen, am Tag steigen die Temperaturen wieder auf 22 bis 26 Grad Celsius an. Auch im weiteren Wochenverlauf soll sich dieses Wetter fortsetzen, wie es in der Vorhersage des DWD hieß. Am Donnerstag und Freitag werden lokal jedoch aufziehende Wolkenfelder erwartet.

© dpa-infocom, dpa:230926-99-335626/2