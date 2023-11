Nach Unfall in A93-Baustelle bei Weiden: Frau (66) stirbt in brennendem Auto

Bei einem Unfall in einer Baustelle auf der A93 bei Weiden ist eine 66-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie war gegen einen Lkw gestoßen, ihr Auto ging daraufhin in Flammen auf. − Foto: Christoph Soeder/dpa

Bei einem Unfall in einer Baustelle auf der A93 bei Weiden ist eine 66-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie war gegen einen Lkw gestoßen, ihr Auto ging daraufhin in Flammen auf.













Die Frau aus Dresden sei am Mittwoch gegen 14 Uhr in Richtung Regensburg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Weiden-Nord habe sie vermutlich die Baustelle übersehen und sei in den gesperrten Bereich gefahren, teilte die Polizei mit. Nachdem sie mehrere Warnbaken überfahren habe, sei sie nach rund 200 Metern ungebremst gegen einen Lkw einer Straßenbaufirma gefahren.





In brennendem Auto eingeklemmt





Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt, das zudem anfing zu brennen. Ersthelfer hatten noch versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Rettungskräfte konnten die 66-Jährige nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen.



Bis zum Abend hin war die A93 in Richtung Regensburg gesperrt. Es habe laut Polizei massive Verkehrsbehinderungen gegeben.

