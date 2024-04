Nach sommerlichem Wochenende: Gewitter und Schnee in Bayern

Auf das sonnige Wochenende folgt nasses und kühleres Wetter zum Wochenbeginn in Bayern. Eine aus nördlicher Richtung kommende Kaltfront bringt laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Gewitter und Sturmböen mit sich - in den Alpen ist auch mit Glätte und Schnee zu rechnen.

Bei wolkenverhangenem Himmel soll es ab Montagmittag in der Mitte und im Süden des Freistaats häufig schauerartig regnen, südlich der Donau soll es gewittern. Windböen können ab dem Abend Geschwindigkeiten von bis zu 70, im Bergland bis zu 90 und auf den Gipfeln der Alpen und des Bayerwaldes bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch Hagel ist nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen reichen dabei von 13 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen bis 20 Grad im Chiemgau.

Auch in der Nacht zum Dienstag soll es laut den Meteorologen nass und windig werden, bei einem bis sieben Grad sollen oberhalb von 1000 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Dieses Wetter soll sich am Dienstag im Tagesverlauf fortsetzen, wobei auch sonnige Phasen erwartet werden. Im Fichtelgebirge soll das Thermometer nur sechs Grad anzeigen, an der Donau 13 Grad. Auch zur Wochenmitte und in der Nacht zum Donnerstag ist mit vielen Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen, in den Bergen kann es schneien und glatt werden.

