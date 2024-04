Nach Raubüberfällen in Würzburg: Drei Tatverdächtige in U-Haft

Polizeiblaulicht - Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei. - Foto: Bodo Schackow/dpa

Drei Männer, die mehrere Raubüberfälle in Würzburg begangen haben sollen, sind festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 18 Jahren sowie ein 16-Jähriger am vergangenen Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei hatte nach den Raubdelikten Ende März einen Zeugenaufruf gestartet. Demnach sollen Jugendliche in drei Fällen andere Jugendliche bedroht und von ihnen Bargeld im zweistelligen Bereich gestohlen haben - ein Zusammenhang der Taten war geprüft worden. Die Ermittler nahmen die beiden Volljährigen und den Heranwachsenden am vergangenen Mittwoch fest und durchsuchten ihre Wohnungen.

