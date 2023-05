Nach abgesagtem Mega-Streik: Auch Länderbahn will regulär fahren

Die Waldbahn ist nun doch nicht vom angekündigten Warnstreik betroffen. −Foto: Alexander Augustin

Nachdem der von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geplante 50-Stunden-Warnstreik bei der Deutschen Bahn abgesagt wurde, hofft man nun auch bei der Länderbahn auf einen regulären Betrieb am Montag und Dienstag.









Die Länderbahn betreibt die Netze Trilex, Vogtlandbahn, Alex, Oberpfalzbahn und die Waldbahn, ist somit einer der wichtigsten Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel in Niederbayern und der Oberpfalz.



Nachdem die Streikankündigung auch gegenüber dem regionalen Unternehmen zurückgezogen wurde, arbeite man nun mit Hochdruck daran, „den Regelbetrieb für den ursprünglich geplanten Streikzeitraum zu reorganisieren“, heißt es in einer Mitteilung der Länderbahn. Vor allem gelte es nun, die den „Streikmaßnahmen angepassten Einsatzpläne von Personal und Fahrzeugen für den Regelfahrplan wieder umzustellen.“ Da dies jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, könne es am Montag und Dienstag, 15. und 16. Mai, noch zu einzelnen Einschränkungen im Fahrplanangebot kommen.





Vor Reiseantritt informieren

Die Länderbahn empfiehlt allen Fahrgästen deshalb, sich vor Antritt einer Reise zwischen Sonntag, 14. Mai, um 22 Uhr bis einschließlich Dienstag, 16. Mai, in jedem Einzelfall über die gewünschte Reiseverbindung entweder auf der Homepage oder im Kundencenter (Hotline 089/54 888 97 25) zu informieren. Das Kundencenter in München sei durchgehend besetzt.



Bei anderen regionalen Bahnbetreibern in Bayern, etwa der Oberlandbahn, dem Meridian oder der Bayerischen Regiobahn, rechnet man indes mit einer Bestreikung.

− lai