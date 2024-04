Musiala fehlt Bayern: Wie Gnabry und Sané vor Real-Kaltstart

Jamal Musiala kann sich nicht für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid einspielen. Der Nationalspieler fehlt gegen Frankfurt wegen einer Kniereizung.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala muss das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Real Madrid ohne aktuelle Spielpraxis angehen. Der Offensivspieler fehlt dem entthronten deutschen Meister am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in Folge. Laut Club-Angaben wurde der 21-Jährige von Trainer Thomas Tuchel nach einer Kniereizung noch geschont.

Ebenfalls einen Kaltstart müssen am kommenden Dienstag im Hinspiel gegen die Königlichen Serge Gnabry und Leroy Sané hinlegen. Sané plagt sich mit Schambeinproblemen herum. Gnabry wird nach einer Muskelverletzung laut Trainer Tuchel rechtzeitig für Real fit.

Tuchel hatte am Freitag noch einen Einsatz von Musiala von Beginn an angekündigt. Der „absolute Schlüsselspieler“ sei schmerzfrei, hatte der 50-Jährige gesagt. Musiala könnte ein entscheidender Faktor im Kampf um das Königsklassen-Finale am 1. Juni in London sein. Acht Tage nach dem Hinspiel in München findet auf dem angestrebten Weg dorthin das Rückspiel in Madrid statt.

Im Vergleich zum 5:1 beim 1. FC Union Berlin ändert Tuchel für die Bundesliga-Partie gegen die Eintracht die Startelf auf vier Positionen. Matthijs de Ligt, Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer und Noussair Mazraoui sollen für Minjae Kim, Alphonso Davies, Mathys Tel und Aleksandar Pavlovic beginnen.

