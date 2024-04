Ein Warndreieck steht an einer Unfallstelle - Ein Warndreieck steht an einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag im Landkreis Ansbach in Mittelfranken tödlich verunglückt. Der Mann war in einem Kreisverkehr bei Windsbach gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er vor Ort starb. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

