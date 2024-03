Ein Motorradfahrer ist an Karsamstag bei einem Unfall zwischen Hunderdorf und Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen ums Leben gekommen. Der 65-Jährige war am Abend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb nach erfolglosen Wiederbelebungsmaßnahmen an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:240331-99-518706/2