Motorradfahrer stürzen bei Mamming in gleicher Kurve − Brüder (17 und 23) leicht verletzt

Zwei Brüder, 17 und 23 Jahre alt, sind bei Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) auf ihren Motorrädern unabhängig voneinander in ein und derselben Kurve gestürzt. Die beiden jungen Männer wurden nach ihren Unfällen am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht.









Wie die Polizei Dingolfing am Montag berichtete, waren die beiden Brüder am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr mit ihren Motorrädern zwischen Bachhausen und Oberhöcking unterwegs. In einer Kurve im Vollnbacher Holz stürzten die hintereinanderfahrenden Motorradfahrer mit ihren Maschinen unabhängig voneinander.



Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Motorräder wurden beschädigt und von den Eltern der beiden Brüder abgeholt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

− nm