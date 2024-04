Nachdem am letzten Verhandlungstag bereits der Lebensgefährte der vermissten Alexandra R. in Nürnberg vor dem Gericht ausgesagt hat, war am Mittwoch der 57-Jährige Ex-Mann des mutmaßlichen Mordopfers auf der Zeugenbank. Damit erforschte das Gericht das stark verzweigte Beziehungsgeflecht weiter. R.s Ex-Mann ist sicher: Alexandra wäre nicht freiwillig gegangen und hätte ihre Pflegetochter zurückgelassen.