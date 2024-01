Mitten in der Nacht von Auto erfasst: Fußgänger (43) stirbt auf Staatsstraße im Kreis Roth

Für einen 43-jährigen Fußgänger ist ein Unfall mit einem Auto bei Rednitzhembach (Landkreis Roth) tödlich ausgegangen. Das Auto soll den Mann mitten in der Nacht auf einer Staatsstraße erfasst haben.













Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Mann zu Fuß auf einer Staatsstraße zwischen Schwabach und Roth unterwegs. Kurz nach Rednitzhembach habe ihn eine 60-Jährige mit ihrem Auto erfasst. Sie war in die selbe Richtung – in Richtung Pfaffenhofen im Landkreis Roth – unterwegs. Wie es zu dem Unfall gegen 1.15 Uhr kam, war zunächst völlig unklar. Der 43-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben.



Während die Fahrerin des Autos auf einem nahe gelegenen Parkplatz betreut worden sei, hätte die Straße erst nach Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden können. So sei unter anderem ein Unfallgutachter vor Ort gewesen. Jetzt ermittelt die Polizei.

