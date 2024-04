Mit Stuntshows und Kettcars für Verkehr sensibilisieren

Fast 500 Menschen starben vergangenes Jahr in Bayern im Straßenverkehr. Unter anderem Radfahren soll daher noch sicherer werden.

Auf unterhaltsame Weise sollen sich am Samstag Bürgerinnen und Bürger in Würzburg mit sicherem Verhalten im Verkehr auseinandersetzen. Von 11.00 Uhr bis 18.00 findet in der Domstadt der diesjährige bayerische Landestag der Verkehrssicherheit statt. Neben Informationsständen soll es ein Unterhaltungsprogramm mit Stuntshow, Hubschraubersimulator, Polizeiboot, Kettcar-Geschwindigkeitsmessstrecke, Hüpfburg und Bühnenprogramm geben. Zudem werden Feuerwehr sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen ihre Einsatzfahrzeuge vorstellen.

Im vergangenen Jahr starben in Bayern 499 Menschen im Straßenverkehr, darunter 108 Motorradfahrer und 85 Radlerinnen und Radler. 62.000 Menschen wurden verletzt.

