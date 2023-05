Minimale Chance für Bayern: Augsburg kämpft um Rettung

Meisterschale - Ein Fan hält eine Attrappe der Meisterschale in die Höhe. - Foto: Federico Gambarini/dpa

In der Fußball-Bundesliga geht es für den FC Bayern München und den FC Augsburg am letzten Spieltag noch um sehr viel. Der Serienmeister aus München gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Trainer Thomas Tuchel sieht im Fernduell mit dem zwei Punkte besseren Tabellenführer Borussia Dortmund noch eine «Minimalchance» auf den elften Titelgewinn nacheinander. Erste Voraussetzung für ein überraschendes Happy-End ist ein eigener Sieg. Dazu wäre Schützenhilfe des FSV Mainz 05 in Dortmund nötig. Der BVB dürfte im eigenen Stadion nicht gewinnen.

Der FC Augsburg kämpft im Saisonfinale um die Rettung. Ein Unentschieden würde dabei im Spiel bei Borussia Mönchengladbach für ein 13. Jahr in der Bundesliga genügen. «Jeder weiß, worum es geht», sagte Trainer Enrico Maaßen. Die Augsburger haben auf Platz 14 liegend jeweils zwei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart und den VfL Bochum.

Im Falle einer Niederlage könnte der FCA noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Dann müsste er in zwei weiteren Partien gegen den Dritten der 2. Liga um den Klassenerhalt kämpfen. Ein direkter Abstieg ist dagegen bei drei Punkten und 15 Toren Vorsprung auf den Tabellenvorletzten FC Schalke 04 im Grunde ausgeschlossen.

