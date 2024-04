Mehrere Tote bei Unfällen in Bayern am Wochenende

Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. In Kreuzwertheim (Landkreis Main-Spessart) kollidierte ein 18 Jahre alter Autofahrer am Samstag beim Überholen mit einem entgegenkommenden SUV und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des SUV und seine Beifahrerin wurden verletzt. Die Polizei hat eine Zeugensuche zur genauen Klärung des Unfalls eingeleitet.

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich am Samstagabend nahe Oettingen (Kreis Donau-Ries), wo ein 51-jähriger Mann von der Straße abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Er wurde laut Polizei aus dem Auto geschleudert und starb später im Krankenhaus. Seine Beifahrerin überlebte mit schweren Verletzungen.

Auf der B16 bei Bad Abbach (Landkreis Kelheim) geriet ebenfalls am Samstagabend ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Der 46-Jährige starb trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der Autofahrer und sein Sohn erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei berichtet von überhöhter Geschwindigkeit des Bikers als mögliche Unfallursache. Die Straße war infolge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter wurde mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.

