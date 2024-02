Bei einem Hausbrand in Biburg (Kreis Kelheim) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie es am Morgen zu dem Feuer im Einfamilienhaus kam, war zunächst unklar. Am Mittag dauerten die Löscharbeiten noch an.

© dpa-infocom, dpa:240213-99-971878/2