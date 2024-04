Mehr als 600 Paare holen sich spontane Segnung

626 Paare haben sich am Aktionstag „einfach heiraten“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern segnen lassen. Bayernweit boten Pfarrerinnen und Pfarrer in 48 Orten spontane Hochzeiten und Segnungen zum 24.4.2024 an, wie die Landeskirche am Donnerstag mitteilte. Bei der Aktion zu dem „besonderen Datum“ gab es 266 kirchliche Trauungen für Menschen, die bereits standesamtlich verheiratet waren, sowie 360 Segnungen für Verliebte. Die meisten kamen in Bamberg vorbei. 40 Paare ließen sich dort segnen.

Im Vorjahr hatten sich den Angaben zufolge 13 Kirchengemeinden beteiligt und 252 Paare gesegnet. Am 25.5.2025 wird es nach den Angaben der Landeskirche wieder einen Aktionstag "einfach heiraten" in Bayern geben.

