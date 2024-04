Wegen eines medizinischen Notfalls hat ein Autofahrer in Oberfranken die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist ums Leben gekommen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 56-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug kam am Freitagmittag bei Nordhalben (Landkreis Kronach) an die Leitplanke zum Stehen. Die Unfallaufnahme dauerte am Freitagnachmittag noch an.

