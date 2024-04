Matthäus kritisiert Atmosphäre beim FC Bayern München

Die fast verlorene Meisterschaft, die häufig enttäuschenden Leistungen: Für Matthäus lässt sich die Saison des FC Bayern auch mit etwas erklären, das mit den Fähigkeiten der Spieler nichts zu tun hat.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat die Stimmung beim FC Bayern München als einen Grund für die enttäuschende Saison benannt. „Die Atmosphäre stimmt bei Bayern seit einem Jahr nicht. Das liegt nicht nur an Thomas Tuchel, sondern überhaupt an den Entscheidungen, die getroffen wurden. Da muss man hinterfragen: Wie kommen die Verantwortlichen überhaupt darauf, Tuchel als Trainer zu wählen? Es gibt viele Menschen im Fußball, die sich darüber gewundert haben“, sagte Matthäus in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).

Der 63-Jährige bemängelte auch die Spielerauswahl im Kader des FC Bayern, der in der Fußball-Bundesliga bereits 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen hat und den Titel für die Werkself nur noch theoretisch verhindern kann. „Auch bei den Spielerprofilen muss wieder mehr auf die Persönlichkeit geschaut werden. Es geht um das Mia san mia, wie Profis den Verein leben. Dass sie Bayern im Herzen tragen und man nicht das Gefühl hat, sie wollen nur aus finanziellen Gründen für den Verein spielen“, kritisierte der TV-Experte.

