Massenkarambolage auf A3 in Unterfranken: Unfallserie fordert zwei Tote und rund 30 Verletzte

Ein kurzes starkes Gewitter wurde dutzenden Autos auf der A3 in Unterfranken am Sonntagnachmittag zum Verhängnis. Bei einer Massenkarambolage wurden nach BRK-Angaben zwei Menschen getötet und mindestens 30 Personen verletzt, vier davon schwer. Die Autobahn in Richtung Süden war bis in die Nacht hinein gesperrt.









Kurz vor 16 Uhr zog das heftige Frühlingsgewitter mit starken Schauern von Aschaffenburg her über Würzburg hinweg. Der starke Regen sorgte für schlechte Sicht und Aquaplaning auch auf der A3 bei Helmstadt. Das Polizeipräsidium Unterfranken nennt das auch als Grund für den Unfall, der gegen 15.54 Uhr gemeldet wurde und in dessen Folge zwei weitere Unfälle passierten. Zunächst habe sich ein Auffahrunfall ereignet, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt gewesen seien, sagte eine Polizeisprecherin. Unmittelbar danach habe sich der erste Folgeunfall etwa 100 Meter entfernt im Rückstau ereignet. Dabei seien drei Fahrzeuge in Brand geraten. Etwa eine halbe Stunde später sei es dann im Stau zu einem weiteren Unfall gekommen, in den erneut mehrere Fahrzeuge involviert gewesen seien.



Das BRK berichtet von insgesamt 40 Fahrzeugen, die beteiligt waren. Zwei Menschen starben noch an der Unfallstelle, vier Personen wurden schwer, drei weitere mittelschwer und 24 glücklicherweise nur leicht verletzt. Rund 30 weitere vom Unfall betroffene Personen werden durch die Hilfsorganisationen betreut. Auch für Einsatzkräfte wurde eine Betreuungsstelle zur Einsatznachsorge eingerichtet.





Drei Rettungshubschrauber und viele Sanka vor Ort

„Die Patientenversorgung erfolgte rasch und die schwerverletzten Personen konnten sehr schnell zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser abtransportiert werden“, heißt es im Bericht des BRK. Insgesamt landeten drei Rettungshubschrauber auf der Autobahn. Seitens der Hilfsorganisationen waren der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter-Unfall-Hilfe und das Bayerische Rote Kreuz neben Feuerwehren und Polizei im Einsatz. Auch ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes aus dem baden-württembergischen Tauberbischofsheim war im Einsatz.

