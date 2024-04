Maschinenhalle steht in Flammen: Sechsstelliger Schaden

Beim Brand einer Maschinenhalle in Oberbayern ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Warum das Feuer am Montagmorgen in dem landwirtschaftlichen Gebäude bei Reichertsheim (Landkreis Mühldorf am Inn) ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Dort sei ebenfalls Stroh gelagert worden, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin niemand. Die Feuerwehr verhinderte demnach das Ausbreiten der Flammen und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

