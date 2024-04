Beim Brand einer Maschinenhalle in Oberbayern ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus zunächst unbekannten Gründen am Freitag in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neufahrn (Landkreis Freising) ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Das Gebäude sei dabei weitestgehend abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

