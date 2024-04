Mann wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Oettingen (Kreis Donau-Ries) ums Leben gekommen. Der 51-Jährige aus dem Dachauer Land kam am Samstagabend mit seinem Wagen auf der B466 bei Hainsfarth zwischen Oettingen und der mittelfränkischen Gemeinde Westheim von der Straße ab, wie die Polizeiinspektion Nördlingen am Sonntag mitteilte. Das Auto überschlug sich, kam aber wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Mann wurde aus dem Wagen geschleudert, die Ermittler gehen davon aus, dass er nicht angeschnallt war. Er starb im Krankenhaus, seine 47 Jahre alte Beifahrerin überlebte mit schweren Verletzungen.

