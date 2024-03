Mann will betrunken Auto fahren - Polizist greift ein

Ein Polizist hat in Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach) in seiner Freizeit einen Mann davon abgehalten, betrunken Auto zu fahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete er beim Einkaufen am Montagmittag einen 69-Jährigen, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und dennoch den Supermarkt-Parkplatz mit seinem Wagen verlassen wollte. Der Beamte rief deshalb eine Streife und seine Kollegen stellten den Angaben zufolge einen Promillewert von 2,3 fest. Die Polizisten nahmen dem Mann seinen Führerschein und Autoschlüssel ab. Gegen den 69-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

