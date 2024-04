Mann von Zug überrollt: Identität nicht abschließend geklärt

Die Identität des Mannes, der in Neumarkt in der Oberpfalz von einem Güterzug überrollt worden ist, ist bisher nicht eindeutig geklärt. Hierfür werde noch ein DNA-Abgleich benötigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Kripo ermittelt in dem Fall wegen eines Anfangsverdachts auf ein Tötungsdelikt.

Bei dem Toten handelt es sich den Erkenntnissen nach um einen 48 Jahre alten Mann. Er lag am späten Donnerstagnachmittag auf Bahngleisen in Neumarkt. Ein Zugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Polizei nahm in der Nacht zu Freitag drei 21, 24 und 31 Jahre alte Tatverdächtige fest. Gegen sie wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Zudem wurde am Freitag die Leiche obduziert. Zum Ergebnis machte die Polizei am Montag aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und um möglicherweise in diesem Zusammenhang gefertigte Videos oder Bilder. Dafür ist ein eigenes Portal eingerichtet worden.

© dpa-infocom, dpa:240408-99-601236/2