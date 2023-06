Mann verletzt Polizisten: U-Haft

Polizei Bayern - Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 43-Jähriger soll in Augsburg mehrere Polizisten verletzt haben, als er Widerstand leistete. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in der Innenstadt. Der 43-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen hat. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 43-Jährige sei zunächst mit einem 20-jährigen Bekannten aneinandergeraten und habe diesen körperlich angegangen, so die Polizei. Den eintreffenden Polizisten gegenüber habe er sich weiterhin aggressiv gezeigt. Er sollte darum in Polizeiarrest kommen. Dagegen habe sich Mann gewehrt und unter anderem eine Polizistin im Bereich des Kopfes getroffen. Insgesamt habe er vier Polizisten verletzt, zwei von ihnen seien im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei mit. Außerdem habe der 43-Jährige die Beamten im Polizeiauto beleidigt.

